Da Bayer il progetto DiCo Sanità per la digitalizzazione del settore

MILANO (ITALPRESS) – La digitalizzazione in sanità e la trasformazione organizzativa stanno rivoluzionando il settore, offrendo nuove opportunità per migliorare l’efficienza, la qualità e la sicurezza dell’assistenza. L’adozione di tecnologie digitali può contribuire a ottenere una maggiore efficienza nella gestione dei dati sanitari, nell’implementazione di soluzioni di telemedicina, nella creazione di modelli di assistenza più personalizzati e nella promozione della prevenzione. Affinché questa “evoluzione digitale” sia davvero un successo, Bayer ha lanciato il progetto DiCo Sanità, in collaborazione con SICS – Società Italiana di Comunicazione Scientifica e Sanitaria – e TelosManagement & Consulting, riunendo attorno a questo tema un board di esperti composto da manager, dirigenti e studiosi della digitalizzazione in Sanità che, in circa un anno di lavoro e approfondimenti, ha elaborato delle vere e proprie raccomandazioni per soluzioni concrete. Le Raccomandazioni sono state presentate alle Istituzioni, nel corso del “National Summit” dedicato a DiCo Sanità.

mgg/gtr

