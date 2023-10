Ai domiciliari litiga spesso con la madre, arrivando addirittura a strattonarla e a colpirla a pugni. I Carabinieri della Stazione di Romanengo hanno sottoposto un uomo di 28 anni, con precedenti di polizia a carico, alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento.

La mamma del 28enne ha riferito ai carabinieri che circa un anno fa aveva accolto in casa il figlio che doveva scontare gli arresti domiciliari. Da qui sono iniziati i litigi tra loro e il ragazzo, spesso in stato di alterazione alcolica o da sostanze stupefacenti, aveva iniziato a danneggiare i mobili dell’appartamento, aveva insultato la madre, l’aveva percossa con strattoni e pugni. Tutto questo capitava più volte alla settimana e nei weekend il giovane era solito invitare degli amici a casa, costringendo la madre ad allontanarsi dall’alloggio.

In alcune situazioni si è addirittura reso necessario l’intervento dei carabinieri per bloccare le intemperanze del 28enne. La donna ha quindi denunciato i fatti, riferendo che il figlio, in preda ad attacchi d’ira, aveva distrutto alcuni mobili di casa e le aveva lanciato contro degli oggetti, l’aveva spesso insultata pesantemente, l’aveva colpita con pugni e afferrata per il collo, le aveva sputato addosso e l’aveva minacciata di morte. In una occasione le aveva dato un calcio alla sedia sulla quale era seduta, facendola cadere a terra.

I militari hanno quindi avviato le indagini trovando riscontro a quanto riferito dalla vittima.

Tenuto conto della gravità dei maltrattamenti, l’autorità giudiziaria ha emesso il provvedimento a tutela dell’incolumità fisica della donna, imponendo al 28enne di lasciare immediatamente la casa familiare e di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla mamma. Il provvedimento è stato immediatamente notificato all’uomo dai Carabinieri di Romanengo.

