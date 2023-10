Barbaro “Impegno sostenibilità deve coinvolgere tutta la società”

PALERMO (ITALPRESS) – “Siamo sempre molto attenti quando ci troviamo a parlare di mobilità sostenibile. E’ un tema tra l’altro è stato ripreso in una tre giorni a Roma. Stiamo cercando di dare il massimo supporto come registi di un’operazione che vede più attori coinvolti: dalle pubbliche amministrazioni ai cittadini. E’ un processo di osmosi che partendo dall’alto deve coinvolgere tutta la società”. Così Claudio Barbaro, sottosegretario di Stato al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, a margine della tredicesima edizione di No Smog Mobility, la rassegna sulla mobilità sostenibile ideata da Gaspare Borsellino e Dario Pennica, rispettivamente direttori dell’agenzia di stampa Italpress e di Sicilia Motori.

xd6/tvi/gtr

© Riproduzione riservata