SESTO FIORENTINO (FIRENZE) (ITALPRESS) – “La sinergia tra pubblico e privato è stata importantissima”. Lo dice il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a Sesto Fiorentino a margine di “This is the Future!”, l’evento organizzato da Eli Lilly per presentare una nuova partnership da 750 milioni di euro nei prossimi due anni per la produzione di farmaci innovativi.

col/sat/gtr