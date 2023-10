Eli Lilly, sindaco Sesto Fiorentino “Lavoro e investimenti di qualità”

SESTO FIORENTINO (FIRENZE) (ITALPRESS) – “Sesto Fiorentino si candida a diventare uno dei poli farmaceutici principali in Italia e in Europa”. Lo dice il sindaco Lorenzo Falchi, a Sesto Fiorentino a margine di “This is the Future!”, l’evento organizzato da Eli Lilly per presentare una nuova partnership da 750 milioni di euro nei prossimi due anni per la produzione di farmaci innovativi.

col/sat/gtr