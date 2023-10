No Smog Mobility, Lagalla “Temi di grande attualità al centro ricerca”

PALERMO (ITALPRESS) – “Parlare di ‘no smog’ credo che ormai sia un dato storicamente acclarato. Riproporre regolarmente a Palermo nella sede dell’Università, e quindi della ricerca e dello sviluppo, temi che sono non solo di attualità, ma ancora fortemente oggetto di ricerca di soluzioni, è un vantaggio non solo per la città ma per la comunità scientifica nazionale e internazionale”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine della tredicesima edizione di No Smog Mobility, la rassegna sulla mobilità sostenibile ideata da Gaspare Borsellino e Dario Pennica, rispettivamente direttori dell’agenzia di stampa Italpress e di Sicilia Motori.

