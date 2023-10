ROMA (ITALPRESS) – “Si deve restituire a questo settore l’importanza che merita, ha un indotto importante con migliaia di operatori specializzati, oltre a location fantastiche. Una ragione in più per credere nel cinema”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Franesco Rocca, a margine dell’evento “Una regione in più per credere nel cinema”.

xc3/tvi/gtr