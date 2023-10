Saltalamacchia “Koelliker Hub aperto a innovazione e sostenibilità”

PALERMO (ITALPRESS) – “Mi fa piacere, essendo un ex alunno, portare la mia testimonianza di ciò che stiamo facendo nel gruppo Koelliker sui temi della mobilità e della mobilità sostenibile”. Così Marco Saltalamacchia, CEO di Koelliker, a margine della tredicesima edizione di No Smog Mobility, la rassegna sulla mobilità sostenibile ideata da Gaspare Borsellino e Dario Pennica, rispettivamente direttori dell’agenzia di stampa Italpress e di Sicilia Motori. “Siamo orgogliosi di aver ricevuto un premio per i Green Prix 2023. E’ stata premiata l’idea del Koelliker Hub, che è la nuova casa del gruppo Koelliker a Milano, ma vuole essere anche una nuova casa per chi vuole fare innovazione e migliorare la qualità di vita degli italiani. Sarà un luogo aperto nel quale sarà possibile riflettere e discutere sui temi di mobilità e anche scoprire quello che è il mondo Koelliker”.

