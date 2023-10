Lo stop al regime di monosuccessione in ottemperanza alla nuova pac eil conseguente blocco delle coltivazioni di mais e di grano in Pianura Padana e nel Tavoliere delle Puglie, dal 2024 e per 12 mesi, continua a far discutere il mondo agricolo cremonese. Tra chi esprime preoccupazione, anche Coldiretti Cremona, come emerge dalle parole di Giovanni Luigi Cremonesi, dell’area economica dell’associazione: “Riteniamo non sia da considerare del tutto negativa, soprattutto perché rispetto a quanto si poteva pensare all’inizio grazie al lavoro di Coldiretti sono state apportate notevoli modifiche”. Tuttavia l’auspicio è “che si possa arrivare anche per quest’anno a una deroga”.

Il 2024 sarà pertanto una sorta di anno zero della nuova misura, ma si guarda già anche agli anni successivi: “Quello sarà l’anno in cui ogni agricoltore potrà seminare ciò che ritiene più utile alla propria economia aziendale. Il problema si potrà porre nel 2025 perchè se le cose non dovessero cambiare in quell’anno sarà di fatto preclusa la possibilità di proseguire in monosucessione le coltivazioni”.

