Al via “Mi riscatto per Palermo” per la riabilitazione dei detenuti

PALERMO (ITALPRESS) – Al via “Mi riscatto per Palermo”, le attività del programma di pubblica utilità svolte dai detenuti nell’ambito di un protocollo d’intesa firmato dal Ministero della Giustizia e il Comune di Palermo lo scorso marzo. “È l’esito di una virtuosa collaborazione tra il Ministero della Giustizia e il Comune di Palermo, teso a una sperimentazione civile ed educativa sul piano sociale. Credo che il reinserimento dei reclusi nella società sia obiettivo primario di una società evoluta e contribuisce al benessere di una città; è anche un segno agli altri cittadini che Palermo è casa di tutti e come tale va rispettata e aiutata da tutti”, sottolinea il sindaco Roberto Lagalla, con l’augurio che questo tipo di attività possano essere replicate e diventare ordinarie. xm3/vbo/gtr

