Consegnata al Policlinico di Palermo un’ambulanza donata da Enav

PALERMO (ITALPRESS) – Una nuova ambulanza per il Policlinico di Palermo. A donarla Enav, l’Ente nazionale per l’assistenza al volo, che aveva regalato il mezzo di soccorso alla Struttura commissariale per l’Emergenza Covid del capoluogo siciliano, allora guidata da Renato Costa, con la previsione che a fine emergenza fosse destinato a un’azienda sanitaria o ospedaliera della città. E Costa, responsabile della Medicina nucleare del Policlinico, aveva indicato il “Paolo Giaccone”. Alla consegna dell’ambulanza erano presenti anche Maurizio Montalbano, commissario straordinario del Policlinico di Palermo, e Pasqualino Monti, amministratore delegato dell’Enav.

