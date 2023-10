Furbetti del reddito di cittadinanza a Bologna, 40 denunce

BOLOGNA (ITALPRESS) – I militari del comando provinciale di Bologna, nell’ambito delle attività di polizia economico finanziaria a tutela della spesa pubblica nazionale, in sinergia e collaborazione con l’Inps, hanno individuato 40 soggetti che avrebbero indebitamente percepito il reddito di cittadinanza, per un ammontare complessivo di oltre 430 mila euro. Le attività condotte dalle Fiamme gialle felsinee hanno consentito anche “di bloccare l’ulteriore erogazione di integrazioni al reddito riconducibili alla medesima misura, per circa 91 mila euro”.

