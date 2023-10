Internazionalizzazione PMI, Salzano (SIMEST) “Affianchiamo le imprese”

ROMA (ITALPRESS) – “L’obiettivo è quello di affiancare la Regione Lazio e le imprese del territorio in un processo di internazionalizzazione oggi sempre più importante”. Lo ha detto Pasquale Salzano, presidente di SIMEST, a margine della presentazione della nuova strategia regionale per l’internazionalizzazione delle PMI. Gestito completamente online da Lazio Innova tramite la piattaforma GeCoWeb Plus, il bando “Voucher per l’internazionalizzazione delle PMI”

si aprirà il 9 novembre alle ore 12 e si chiuderà il 14 dicembre 2023 alle ore 18

