Laurea honoris causa a Vito Lo Monaco per impegno contro la mafia

PALERMO (ITALPRESS) – Un impegno contro la mafia che lo ha accompagnato per tutta l’esistenza, cercando di fornire alle generazioni più giovani gli strumenti per combatterla: il lavoro tenace e ininterrotto di Vito Lo Monaco, presidente onorario del Centro di studi e iniziative culturali Pio La Torre (che lui stesso ha guidato dal 2004 al 2022), gli è valso il conferimento della laurea honoris causa in Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità. La cerimonia si è tenuta a Palazzo Steri alla presenza del rettore Massimo Midiri.

