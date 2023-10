ROMA (ITALPRESS) – Le cimici da letto sono diventate un vero e proprio problema per gli abitanti di Parigi. Sui social vengono ritratte in ogni angolo della città: dai luoghi di ritrovo, come i cinema, ai mezzi pubblici, come le metro. Ma questa invasione da cosa è causata? Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, lo spiegano in questo nuovo servizio.

fsc/gtr

