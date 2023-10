L’e-Commerce traina la ripresa del turismo

ROMA (ITALPRESS) – Nel 2023 il settore del Turismo in Italia conferma la forte ripresa dello scorso anno e torna a far segnare una crescita sul valore assoluto del 2019, cioè l’ultimo anno prima delle limitazioni agli spostamenti a causa della pandemia. A trainare il fenomeno è l’e-Commerce, che raggiunge i 17 miliardi nel settore dei trasporti e 19 in quello dell’ospitalità. È quanto emerso a TTG Travel Experience, nell’evento annuale in cui l’Osservatorio Travel Innovation della School of Management del Politecnico di Milano ha presentato i risultati di una ricerca sul valore del digitale nell’industria dei viaggi.

