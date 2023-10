Monti “Enav donerà un’auto elettrica al Policlinico di Palermo”

PALERMO (ITALPRESS) – “Ho ereditato una situazione felice. Siamo qui per donare un’ambulanza frutto del sacrificio lavorativo dei dirigenti di Enav che nel 2020 hanno rinunciato al proprio premio per raccogliere le somme per l’acquisto di questa ambulanza. Sono avanzati ulteriori 35mila euro, a breve doneremo anche un’auto elettrica all’azienda ospedaliera”: a dirlo Pasqualino Monti, amministratore delegato di Enav, in occasione della consegna di un’ambulanza donata dall’Ente al Policlinico di Palermo.

