Oscurato per frode il sito web dell’Istituto Dermatologico di Verona

VERONA (ITALPRESS) – Il Gip di Verona ha disposto l’oscuramento del sito internet www.veronaderm.it riconducibile all’Istituto Dermatologico di Verona Srl. Sono stati contestati il reato in materia di danno alla salute umana nonché la frode in commercio, realizzata anche attraverso il sito internet, riportante informazioni fuorvianti e non veritiere, e millantando partnership con “farmacie autorizzate” e “prove cliniche universitarie ed ospedaliere” mai effettuate.

tvi/gtr