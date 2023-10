Giovanni Stroppa, tecnico della Cremonese, ha commentato la sconfitta arrivata allo Zini contro il Sudtirol: “Abbiamo iniziato bene, poi la squadra si è allungata, non riuscivamo ad andare in verticale. Abbiamo perso molti duelli e molti contrasti. Nel secondo tempo siamo entrati bene, peccato aver preso gol così. Hanno avuto due sole occasioni, ma abbiamo sofferto. Dobbiamo essere più bravi, più incisivi e più abili negli uno contro uno. Mi spiace che allo Zini non si faccia risultato come vorremmo tutti, pensavo fosse una cosa psicologica, ma nel secondo tempo abbiamo avuto una buona reazione”.

“Il gol era evitabile – prosegue il mister – così come il palo pochi minuti prima. Quando una squadra fa un gol ci sono sempre responsabilità dell’altra. Posso portare a casa di buono la reazione del secondo tempo, c’è stata una risposta. Mi dispiace, qui non c’è un ambiente ostile, anzi la gente è attaccata alla squadra. Alla fine prendiamo i fischi come è giusto che sia. Bisogna fare assolutamente meglio, ma spero che i tifosi mantengano questo atteggiamento quando giochiamo. A fine partita ho dato il cinque a tutti, ma gli episodi a nostro favore”.

Infine un commento sui singoli Okereke e Zanimacchia: “Ho tolto Okereke perché mi sembra abbia perso parecchi palloni e mi serviva un giocatore tra le linee come Buonaiuto. Zanimacchia ha fatto un primo tempo involuto, nel secondo tempo ha fatto vedere di che pasta è fatto, lo uso a piede invertito per cross e conclusioni”.

