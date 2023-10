Giovanni Stroppa, tecnico della Cremonese, ha commentato la vittoria dei suoi sul campo del Cittadella in esclusiva ai microfoni di Cremona1: “La prestazione di stasera ci dà molta fiducia, autostima e consapevolezza. Nelle altre partite non c’eravamo ancora, nonostante la qualità. Oggi si è visto carattere, soprattutto nelle esultanze, è stata la fotografia più bella. Abbiamo parlato molto questa settimana per tirare fuori qualcosa in più. Ora il mio pensiero è quello di vincere allo Zini, ma partiamo da questa partita. Abbiamo sbagliato qualcosa ma concesso poco al Cittadella, che ha giocato sui nostri errori. Questa sera sono soddisfatto sotto l’aspetto caratteriale. E’ stata una soddisfazione per me e per il gruppo, un gruppo molto equilibrato con qualità importanti, cono questo spirito potremo toglierci soddisfazioni”.

Poi sulle scelte: “Ho una gestione meritocratica, qua chi va più forte gioca, anche perché gestisco giocatori importanti, quindi ben vengano le possibilità di scelta. Ora molti stanno crescendo, quindi magari vedrete anche nelle prossime partite più cambi. C’è bisogno di tutti e di caratteristiche diverse”.

Un passaggio sulla difesa: “C’è una prova maiuscola di Antov, che gioca a livelli eccezionali. Sono felice di Bianchetti, si deve ritagliare quello che conosciamo tutti, è un ragazzo che merita e si impegna. In questo momento è il nostro capitano. Non dimentico Ciofani che tira il gruppo. Di Ravanelli sono contento, ha aggiunto qualcosa anche allo score. Avrebbero meritato il gol anche Buonaiuto e Zanimacchia”.

Infine un commento in vista della sfida di martedì in Coppa Italia: “Non so cosa succederà, ma sono dell’idea di cambiarli tutti. Meritano anche quelli che stanno fuori di giocare una partita, per tenerci in condizione e vedere chi ha giocato meno”.

