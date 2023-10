AVIS Comunale di Cremona, domenica 29 ottobre alle 10, festeggia il suo compleanno, per la ricorrenza del 90° anno di Fondazione, costituita nel 1933, seconda in Lombardia dopo Milano e quinta in tutta Italia. Voler festeggiare i 90 anni di fondazione è prima di tutto voler rendere omaggio a quei concittadini che nel lontano 1933, sulla spinta di quanto accadeva a Milano, uniti nel nome della solidarietà e della generosità, davano vita alla seconda Avis in Lombardia.

Con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona, in Sala Quadri di palazzo Comunale, AVIS incontrerà i 90 donatori avisini che verranno premiati, per la loro attività trasfusionale (120 donazioni effettuate), con la consegna dei diplomi e delle benemerenze in oro e brillante.

Il programma:

Saluto di Giuseppe Scala, Presidente AVIS Comunale di Cremona

Saluto delle Autorità

Saluto di Maruska Fusini, Consigliera AVIS Nazionale

Saluto di Oscar Bianchi, Presidente AVIS Regionale Lombardia

Saluto di Alessandro Loda, Presidente AVIS Provinciale Cremona

Orazione Ufficiale

VOLONTARIATO: UNA SCELTA CIVICA

a cura del Commendatore Giuseppe Papa, volontario della Protezione Civile

Consegna attestati di Benemerenza ai Donatori che hanno effettuato 120 donazioni

Aperitivo offerto a tutti i partecipanti

© Riproduzione riservata