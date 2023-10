Marian Ursu è risultato il vincitore del Premio ‘Città di Cremona’ con il racconto intitolato “La luce più calda”. La cerimonia si è svolta, oggi, nel Salone dei Quadri di Palazzo Comunale a Cremona.

Il Premio città di Cremona, arrivato alla terza edizione, è organizzato dalla casa editrice Cremonabooks in collaborazione con Lo Studiolo di via Beltrami e vuole valorizzare i giovani scrittori sotto i 35 anni. Quest’anno aveva come tema: ‘Radici’.

La giura composta da : Elena Cappellini (presidente), Paolo Bonini, Giuseppina Carutti, Chiara Denti, Roberto Fiorentini e Giovanni Raimo ha assegnato inoltre a Alice Gerevini, con il racconto “Stelle e sabbia”, il Premio speciale per la categoria studenti. A Nicole Santi è stato conferito il buono acquisto libri attribuito al partecipante più giovane meglio classificato con l’opera ‘Orlando’.

Altri racconti meritevoli, insieme a quelli vincitori, sono pubblicati nella raccolta ‘Radici’ già disponibile in libreria. E sono: ‘Ricordami’ di Marta Compiani ,’Il richiamo della terra’ di Martina Enny , ‘Le sentinelle del Sambuco’ di Giulia Floreani , ‘La biblioteca di Kiev’ di Francesco Casarini , ‘Il mito di Liv’ di Andrea Sello, ‘Dipingere le emozioni’ di Harmanjot Kaur, ‘Radici per restare’ di Cecilia Benetti , ‘I monti dei ricordi rinnegati’di Martina Cucchi. La raccolta è accompagnata dagli scritti dei giurati che commentano il concorso nella sua completezza.

