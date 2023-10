Una caduta che fortunatamente non si è trasformata in tragedia. Questa mattina a Soncino un uomo di 86 anni con disabilità è finito nel fosso con la sua carrozzina elettrica. L’uomo ha perso il controllo del mezzo che gli permette di muoversi ed è caduto nella roggia.

Impossibilitato a rialzarsi, l’86enne ha chiesto aiuto urlando. Fortunatamente una coppia ha sentito le urla e ha richiesto l’immediato intervento delle forze dell’ordine. Sul posto si sono recati tempestivamente carabinieri di Romanengo, Vigili del Fuoco di Crema e Croce verde di Soncino, che hanno estratto l’uomo dal fosso e l’hanno messo in salvo.

L’uomo non è in pericolo, ma per precauzione è stato comunque portato al Pronto Soccorso di Crema.

© Riproduzione riservata