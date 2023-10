Regione Lombardia ha emesso un allerta giallo per rischio temporali dalla mezzanotte di oggi e un allerta arancione per rischio idrogeologico dalle ore 9 di domani lunedì 30 ottobre. A renderlo noto è il Comune di Cremona. In particolare, per la giornata di oggi 29 ottobre si attendono precipitazioni deboli sparse, localmente moderate, in serata tendenti a diffuse, anche a carattere di rovescio. Si attendono venti deboli in pianura mentre in montagna, sotto i 1500 metri, deboli o moderati.

Per la giornata di domani 30 ottobre si prevedono condizioni di marcata instabilità. Si attendono precipitazioni diffuse e intense per tutta la giornata, in particolare nella seconda parte del giorno. Le piogge potranno assumere anche carattere di rovescio e temporale.

Il Centro Funzionale rivaluterà nella mattinata di domani 30 ottobre i nuovi scenari previsionali per l’aggiornamento dei codici di allerta validi per la seconda parte della giornata.

L’allerta arancione è dovuto in quanto le piogge intense associate al fenomeno temporalesco possono causare possibili locali dissesti idrogeologici e locali criticità sul reticolo idraulico e/o sulle reti di drenaggio urbano.

Gli scenari di rischio idrogeologico indicati da Regione Lombardia riguardano: l’innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombinature, restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti, cantieri, etc); lo scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse e le possibili insufficienze delle reti di drenaggio urbano.

Il Comune ha pertanto pre allertato Polizia Locale, Aem e Padania Acque, in modo che siano pronti in caso di necessità. I cittadini sono invitati a prestare particolare attenzione nei casi in cui le loro abitazioni si trovino in aree facilmente soggette ad allagamenti, nonché ad evitare spostamenti con i propri mezzi se non strettamente necessari.

Gli Uffici comunali della Protezione Civile terranno monitorato in modo costante l’evolversi della situazione.

© Riproduzione riservata