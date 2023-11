L’imprenditrice cremonese Chiara Ferragni, che ha organizzato un grande party a Milano per Halloween, si è trasformata in Sharon Stone in Basic Instinct. L’attrice interpretava la scrittrice Catherine Tramell, seducente quanto pericolosa. Chiara ha indossato una copia dell’iconico abito bianco del film, ed è stata la padrona di casa di una festa che si pronuncia essere un appuntamento fisso negli anni: e naturalmente ha posato sui social proprio ricreando scene storiche che l’attrice aveva girato nel film. Il look di Chiara ha diviso i commenti degli utenti di Instagram.

