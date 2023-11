La perturbazione di questi giorni, che ha visto anche molte città del nord Italia in difficoltà per le conseguenze del maltempo, ha creato qualche problema al Civico Cimitero.La forte pioggia infatti ha allagato i sotterranei del così detto “grattacielo” e pertanto per qualche ora ne è stato inibito l’accesso. La conformazione costruttiva non consente un deflusso corretto delle acque che, dai piani superiori aperti, si incanalano fino ad allagare i sotterranei, oltre alla presenza di falde acquifere molto in superficie.Pertanto sono stati chiusi gli accessi ai cittadini, per questioni di sicurezza, per il tempo necessario a consentire agli addetti di aspirare l’acqua e di asciugare.Ora tutto è stato ripristinato e riaperto e una squadra di pulizia e manutenzione rimarrà in servizio anche nei giorni di festa per evitare qualsivoglia problema.

Nei giorni scorsi molta attenzione era stata data alla pulizia del guano di piccione, alla sistemazione dei vialetti e della posa dei fiori nelle fioriere comuni sparse per il cimitero.Durante l’anno i lavori di manutenzione straordinaria hanno riguardato le crociere del Voghera, con una pulizia delle coperture e la sistemazione degli intonaci oltre alla posa delle reti antipiccione.Nella giornata odierna è attiva anche la navetta dalle 8,55 alle ore 16,25 con partenza ogni ora da piazza della Libertà, lato Comando Polizia Locale, e dalla stazione ferroviaria, e avrà come destinazione entrambe le entrate del Civico Cimitero, quella da via dei Cipressi e quella principale in via Cimitero, è un potenziamento della linea M con bus identificati dalla scritta “Servizio Cimitero”. Il servizio, è messo a disposizione dal Comune di Cremona in accordo con Arriva Italia s.r.l.. Negli altri giorni, compreso giovedì 2 novembre 2023, il servizio di trasporto al Civico Cimitero sarà garantito dalle linee circolari F e M con frequenza di mezz’ora come da orario feriale.

