Sabato 4 Novembre alle ore 21 al teatro Gonzaga di Ostiano, all’interno del Festival Teatrale Balzarini, la Compagnia SentiChiParla mette in scena “L’ultimo degli amanti focosi” di Neil Simon, un’irresistibile commedia del grande commediografo americano, che con la sua esilarante ironia ridicolizza paure e debolezze della società moderna.

E’ la storia di un irreprensibile uomo di mezza età che, dopo vent’anni di matrimonio, per evadere dalla grigia routine quotidiana decide di concedersi una piccola avventura extraconiugale, improvvisandosi un irresistibile rubacuori. Tuttavia il goffo protagonista dovrà presto accorgersi che non è poi così facile tradire la propria moglie, soprattutto quando si ha a che fare con tre donne piuttosto eccentriche, che interagendo con il protagonista creano situazioni di esilarante comicità. Con questa commedia Neil Simon riesce a farci sorridere e riflettere allo stesso tempo sui comportamenti, le stranezze e le debolezze dei tempi moderni. L’ingresso è gratuito.

Gli attori Morena Mazzini, Chiara Tambani, Ivano Zambelli, che formano la compagnia SentiChiParla si dedicano con professionalità e passione al teatro da oltre vent’anni, con l’obiettivo di diffondere la cultura teatrale proponendo pièces divertenti, ironiche e brillanti per grandi e piccini, ma anche con profondi contenuti culturali e sociali. Hanno in repertorio spettacoli per bambini e per tutta la famiglia, atti unici, monologhi, commedie e recital poetici. Hanno tenuto corsi di teatro per adulti e bambini. Amano il teatro popolare, che parla al cuore delle persone e permette di condividere sentimenti ed emozioni che toccano tutti noi.

