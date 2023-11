Prime prove di accensione delle luminarie natalizie questa sera in corso vittorio Emanuele e via Monteverdi. In questi giorni gli addetti all’installazione sono al lavoro per addobbare la città in vista delle prossime festività. Già con la Festa del Torrone, che aprirà i battenti l’11 novembre, la città si vestirà a festa.

© Riproduzione riservata