I vigili del fuoco di Cremona ancora impegnati a risolvere i problemi causati dal maltempo di queste ore. I numerosi interventi hanno visto mettere in sicurezza alberi pericolanti in via Vitali e in via della Fogarina a Cremona, mentre nel cremonese i vigili del fuoco sono intervenuti in via Casalmaggiore a Stagno Lombardo. Piante pericolanti sono state messe in sicurezza anche in via Bacchetti a Crema e in via Sandro Pertini a Palazzo Pignano. A Crema, in particolare in via Boldori, sono stati effettuati interventi per vari danni provocati dall’acqua.

© Riproduzione riservata