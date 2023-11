Le precipitazioni dei giorni scorsi e in particolare gli apporti di piena degli affluenti emiliani e lombardi hanno comportato un innalzamento dei livelli del fiume Po lungo il tratto mediano e terminale. A dirlo Arpa Lombardia, che evidenzia come “le previsioni attuali stimano un superamento della soglia 1 di criticità (colore giallo – ordinaria) nell’arco delle prossime 24 ore alla sezione di Pontelagoscuro e nei rami del Delta del Po, mentre sulla restante parte del fiume si prevede che i livelli rimangano inferiori alla prima soglia di criticità”. Nessun rischio, quindi, in territorio cremonese. La situazione è monitorata dai tecnici AIPo e da tutti gli Enti facenti parte dei sistemi di protezione civile regionali e locali.

Per quanto riguarda gli altri corsi d’acqua del bacino del Po, in particolare emiliani e lombardi, permane la massima attenzione in ragione delle previsioni meteo emesse nelle ultime ore e il conseguente, possibile formarsi di nuovi eventi di piena. In questo caso, sorvegliati speciali, per il nostro territorio, rimangono il Serio e l’Oglio, che in alcune zone sono già esondati, ma anche l’Adda.

© Riproduzione riservata