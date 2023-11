La Pinacoteca di Cremona cambia luce: è in arrivo infatti una nuova illuminazione a led per altre sale. Dopo la sala di San Domenico e quella del 400, l’assessore Luca Burgazzi, grazie a fondi del Comune di Cremona, andrà a illuminare la sala delle Colonne e la sala Manfredini , la più bella sala affrescata del museo.

La nuova illuminazione in queste due sale avrà come obiettivo quello di far risaltare tutti gli elementi architettonici. Tra i lavori già messi in cantiere, anche la climatizzazione delle sale dell’appartamento Magio dove c’è la collezione di strumenti a pizzico donata da Carlo Alberto Carutti, ingegnere milanese, fratello del mecenate cremonese Gianni Carutti.

Al Museo Civico di Cremona, ai tempi della costruzione, non era stato contemplato il sistema di climatizzazione essenziale per la conservazione soprattutto delle tavole lignee, l’assessore Luca Burgazzi dal suo insediamento ha da subito cercato di risolvere questo grave problema. Anni fa l’inadeguato impianto di climatizzazione ha rischiato di danneggiare l’armadio del Platina, opera unica nel suo genere.

Silvia Galli

