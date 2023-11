Sono ancora gravissime le condizioni della donna di 83 anni che ieri mattina in via Ottolini è stata travolta da una Jeep mentre stava attraversando la strada con il suo cagnolino al guinzaglio. L’anziana, che in seguito al violento urto è stata sbalzata prima sul cofano e poi a terra, è in coma farmacologico al policlinico di Pavia, dove è stata trasportata in eliambulanza.

L’investitore, un 54enne cremonese, arrivava da piazza IV Novembre. L’uomo ha raccontato di non essersi reso conto della presenza della donna se non all’ultimo minuto, e di non avere più avuto il tempo di evitarla. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della polizia locale.

© Riproduzione riservata