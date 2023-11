La Vanoli compie l’impresa e batte la Virtus Bologna 93 a 83 davanti al pubblico del PalaRadi, mai così numeroso, 3005 gli spettatori paganti e soltanto una manciata di posti liberi.

Dopo una partenza equilibrata, Cremona riesce a portarsi in vantaggio di un paio di possessi grazie ad un paio di intuizioni di Golden sotto canestro (17-12), poi, alla prima sbavatura, Bologna non perdona e ricuce il divario nel finale di quarto che si chiude 21-23 con 5 punti di Golden per la Vanoli e i 7 ciascuno di Shengelia e Dobric.

La Vanoli non si scompone di fronte alla qualità della Segafredo e continua a sfruttare i centimetri di Golden per sorprendere Pajola, alla sua 200esima partita in serie A, e compagni. L’americano arriva a quota 15 confermandosi il più pericoloso, gli risponde Zegarowski, negli ultimi minuti del quarto, mettendo a segno la tripla del +10 (45-35) che vale 13 punti a referto. Cresce il nervosismo tra le V nere e dopo il tecnico a Pajola, la terna ne fischia anche uno a Banchi per proteste. Le squadre vanno al riposo con la Vanoli in vantaggio sul 46-37. Il migliore a rimbalzo è Zanotti con 4 e il migliore per assist Lacey con 5. Per la Virtus in doppia cifra c’è Mickey con 10.

Al rientro dal riposo anche Adrian decide di iscriversi a referto in doppia cifra e con una bomba e un gioco da tre punti raggiunge i 10 punti sul 52-42. La brutta notizia arriva al quarto fallo di Zanotti quando Vanoli esaurisce il bonus a poco più di 3′ di gioco. E’ ancora Adrian a siglare la tripla del massimo vantaggio Vanoli +14 sul 57-43. Il terzo periodo si chiude con la Vanoli che conduce 71 a 52 grazie alla tripla sulla sirena di McCullough fin qui non tra i migliori del match, ma capace di prendersi la responsabilità al momento giusto.

In un lampo la Virtus si riporta in partita con un parziale di 13 a 2 che mette i brividi a Cremona, che si trova già a bonus esaurito nella prima metà di quarto. Le V nere mettono a segno tre triple di fila per il -7 sul 78-71, mentre Zanotti si riaccomoda in panchina dopo il quinto fallo. Con un lampo firmato da Golden e Lacey la Vanoli si riporta a distanza di sicurezza sull’86 a 71. Finisce 93 a 83 tra gli applausi del pubblico cremonese.

Il migliore a referto è Grant Golden con 22 punti e 8/9 dal campo. In doppia cifra anche Adrian con 18, Zegarowski con 15 e Lacey 14 con 9 assist.

Cristina Coppola

