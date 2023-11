Pernigotti parteciperà per la prima volta alla prossima Festa del Torrone di Cremona. La storica azienda dolciaria piemontese, fondata a Novi Ligure nel 1860, sarà infatti presente tra i main sponsor alla ventiseiesima edizione della grande manifestazione dedicata al torrone, che si svolgerà dall’11 al 19 novembre nella città del Torrazzo. Negli ultimi mesi, Pernigotti ha avviato un importante progetto di rilancio, che ha visto il rinnovo del logo, delle ricette (utilizzando solo nocciole italiane nel cioccolato gianduia) e anche delle confezioni dei prodotti. “Siamo davvero entusiasti di partecipare, per la prima volta in assoluto, a questa grande festa a Cremona”, ha dichiarato Gianluca Cazzulo, direttore vendite di Pernigotti e Walcor, “che è attesa ogni anno da tutti i golosi del torrone e dagli amanti delle tradizioni dolciarie italiane. Nel nostro stand offriremo il meglio della nostra produzione e anche tante novità”.

Tra i prodotti che saranno presentati da Pernigotti ci saranno innanzitutto i Torroni nelle tre versioni da 135 g e da 235 g (classico alle mandorle, classico alla nocciola e morbido alle nocciole e alle mandorle) e i Torroni Ricoperti di cioccolato da 250 g. In particolare, nei torroni bianchi morbido o classico Pernigotti utilizza da sempre solo miele come dolcificante (e non sciroppo di glucosio-fruttosio), mentre nel torrone morbido alle nocciole e alle mandorle è l’unica sul mercato ad usare insieme queste due frutte secche. Grande ritorno anche per i Torroncini Pernigotti, assenti dai punti vendita da ben quattro anni, che saranno disponibili in tre versioni (classici alla nocciola o alla mandorla, morbidi alla nocciola e alla mandorla e ricoperti di cioccolato) in sacchetti da 117 g. Novità per il prossimo Natale sarà il Panettone Pepitas da 750 g di peso, farcito con crema gianduia, copertura di cioccolato fondente e nocciole intere. Immancabili anche gli altri prodotti Pernigotti, come gli iconici Gianduiotti e Cremini, le stecche di cioccolato Pepitas, il Nocciolato e le Creme spalmabili alla gianduia.

Insieme a Pernigotti, sarà presente alla Festa del Torrone anche la storica azienda dolciaria cremonese Walcor, che presenterà i suoi nuovi prodotti per le prossime feste natalizie, come il Calendario dell’Avvento (in varie versioni personalizzate con tanti personaggi amati dai più piccoli), le monete di cioccolato e le sfere di cioccolato classiche e con sorpresa. Nell’occasione, Walcor annuncerà anche il lancio del suo nuovo “Outlet del Cioccolato”, che sarà aperto dall’1 dicembre 2023 al 5 gennaio 2024 presso lo stabilimento di Pozzaglio (via Bongiovanni 165, orario 9:30-13 e 14-18:30): in questo punto vendita, sarà possibile acquistare tutto l’assortimento Walcor e Pernigotti con prodotti appena usciti dalle linee di produzione.

