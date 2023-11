Grande emozione per l’inizio delle nuove annualità del 2023 di ITS Academy Cremona. Quest’anno sono 25 gli iscritti del primo anno del Corso di Automazione e Innovazione per la Transizione Ecologica di Cremona che hanno iniziato la prima lezione d’aula che li vedranno impegnati fino a maggio 2024 con laboratori e fiere. I ragazzi andranno in tirocini da giugno a settembre, per poi continuare con il secondo anno come stanno facendo i loro compagni che, dopo un’estate intensa di stage, sono rientrati in aula molto soddisfatti della loro esperienza lavorativa e quasi la metà di loro con già in tasca un contratto di lavoro, ancora prima del termine del percorso biennale.

“É un‘opportunità unica non solo per le aziende del territorio, che ospitano a scopo assunzione giovani studenti ambiziosi e determinati, ma per le famiglie stesse e i ragazzi e le ragazze che hanno iniziato e poi interrotto per vari motivi esperienze lavorative o universitarie.” Così il presidente Renato Ancorotti.

A Crema avranno luogo due corsi “Digitalizzazione dei Processi Industriali e Innovazione e Management dei Processi Cosmetici”. Le selezioni per gli ultimi 10 posti liberi termineranno il 20 novembre. Tutti i corsi possono essere frequentati con un contratto di apprendistato fin dal primo giorno, quindi possono candidarsi con questa modalità tutti i giovani fino a 29 anni di età, mentre per i corsi in modalità standard non ci sono limiti di età.

Il Sindaco di Crema Fabio Bergamaschi afferma che “Il Comune di Crema, insieme all’Area Omogenea e tutti i Sindaci, crede fortemente in questa opportunità dell’ITS Academy Cremona per creare occupazione di valore tra i giovani, cremaschi e non, che possono trovare un sicuro impiego nel territorio, valorizzando la nostra Cosmetic Valley, eccellenza mondiale che ha un bisogno crescente di lavoratori preparati, subito pronti per un’esperienza lavorativa importante, grazie ad un piano formativo di elevata qualità. Gli ITS sono un’occasione di svolta per la crescita formativa e professionale di nostri giovani.”

Prova ne è che il Polo Cosmesi e una trentina di aziende del territorio sono socie della Fondazione. Le borse di studio messe a disposizione dalla Camera di Commercio di Cremona premieranno anche quest’anno studenti e studentesse più brillanti.

