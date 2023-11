ROMA (ITALPRESS) – Frenano i consumi in Italia. A settembre 2023 l’Istat stima, per le vendite al dettaglio, un calo su base mensile dello 0,3% in valore e dello 0,6% in volume. Per Confcommercio il dato di settembre, peggiore delle attese, chiude un trimestre non facile per la domanda delle famiglie e rappresenta un campanello d’allarme per la possibilità di ripresa nei mesi finali del 2023.

/gtr

© Riproduzione riservata