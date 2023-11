E’ stato reso noto giovedì 8 novembre, alla presenza della Presidente Uisp Cremona Anna Feroldi nell’Aula Magna del Liceo Anguissola, il logo che sarà l’emblema della quattordicesima edizione della Corsa Rosa, la manifestazione organizzata ogni anno dall’associazione “UISP Cremona – Sport per tutti” che consiste in una camminata ludico – motoria aperta a tutti a carattere non agonistico per promuove una riflessione attiva sulle questioni del contrasto alla violenza sulle donne, pari opportunità, rispetto, prevenzione oncologia e promozione di un sano stile di vita attraverso lo sport.

Per il secondo anno la UISP ha coinvolto il Liceo Anguissola, da sempre sensibile alle tematiche al centro della manifestazione, nell’ideazione del progetto grafico del logo che sarà apposto su tutto il materiale grafico e pubblicitario dell’evento tra cui anche la maglietta che è il simbolo della manifestazione. Quest’anno la scuola ha coinvolto attivamente studenti e studentesse attraverso un “Logo Design Contest”, aperto a tutti, i cui lavori sono stati vagliati da una giuria composta ad hoc. Ad aggiudicarsi la vittoria è stato il logo realizzato coralmente da Angelica Costantino, Filippo Ardigò, Malak Er Riouiche e Tea Ghignatti della classe 4^AES-COM, giudicato come il logo che meglio sintetizza e comunica i valori che sono alla base manifestazione.

“La donna nel corso dei secoli è quasi sempre stata descritta e, di conseguenza, trattata come un essere sensibile e delicato, spesso associando a questi aggettivi un senso di fragilità e debolezza. Per questo, scegliendo questo soggetto come simbolo della Corsa Rosa, abbiamo deciso di voler far passare il messaggio che è fondamentale rafforzare le emozioni che noi donne proviamo e renderle quindi motivo di forza. Una donna sensibile può vincere, una donna sensibile può alzare pesi, una donna emotiva è una donna forte”, così gli studenti della classe 4^AES-COM commentano la scelta di inserire all’interno del logo una donna stilizzata, nell’atto della corsa, che lascia una scia di delicati petali.

E’ intervenuta durante la proclamazione la presidente UISP Anna Feroldi che ha sottolineato l’importanza che siano proprio le nuove generazioni in prima linea nella sensibilizzazione della comunità scolastica e cittadina sui temi dell’uguaglianza e il rispetto e ha annunciato la data della prossima corsa che si svolgerà il 17 marzo.

Anche quest’anno Il comitato L’amore non distrugge, da anni attivo presso il Liceo Anguissola, si farà carico di promuovere all’interno dell’intera comunità scolastica la partecipazione alla manifestazione.

