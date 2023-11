Tumore pancreas, Zerbi “Fondamentale la diagnosi precoce”

MILANO (ITALPRESS) – “Il pancreas è un organo posizionato in una sede molto profonda, difficile da raggiungere e visualizzare con indagini diagnostiche e difficile da operare per la sua sede anatomica molto particolare e per i rapporti molto stretti con grandi strutture vascolari. Tutto questo rende il tumore pancreas più aggressivo di altri. E’ fondamentale la diagnosi precoce”. Lo dice Alessandro Zerbi, responsabile della Chirurgia Pancreatica all’IRCCS Istituto Clinico Humanitas, a margine della presentazione del progetto “Tulipani per la Ricerca”, promosso dalla Fondazione Humanitas per la Ricerca.

