Oltre 31 mila libri e 4 mila prestiti: sono i numeri della biblioteca di Catelvetro Piacentino che, in attesa di spostarsi nella nuova sede nell’ex scuola di Croce, festeggia 30 anni di attività. Oggi come allora a parlare c’è Pierluigi Fontana, assessore alla cultura attuale, che con emozione racconta gli sviluppi della biblioteca e presenta una serie di iniziative per celebrarne il compleanno: dagli incontri con gli specialisti di Area Donna il 10 novembre fino a una giornata contro la violenza sulle donne. Giovedì mattina poi è stata presentata l’iniziativa “M’argini” il cui scopo è leggere la fragilità (a 360 gradi) in riva al grande fiume, con incontri, workshop e contest per immagini. fb

