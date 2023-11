Il Festival della Mostarda si avvicina alla conclusione e per il suo penultimo week end si unisce a un’altra importante manifestazione cremonese: il Festival del Torrone.Il Festival della Mostarda proseguirà fino al 19 novembre proponendo un ampio calendario di eventi sul territorio per degustare il prodotto nelle sue declinazioni più ricercate grazie alla partecipazione di realtà eno-gastronomiche e ristoranti.

Il Festival è organizzato dalla Camera di Commercio di Cremona, in collaborazione con la Strada del Gusto Cremonese, il Comune di Cremona, la delegazione di Cremona dell’Accademia Italiana della Cucina, del Touring Club sezione di Cremona e dell’ONAF, dell’Unione Cuochi di Regione Lombardia, degli Istituti Superiori Einaudi di Cremona e Munari di Crema e della Scuola Casearia di Pandino. Oltre alla possibilità di gustare appieno le specialità della cucina cremonese con protagonista la mostarda presso i ristoranti aderenti che proporranno menu speciali ideati per l’evento (in calce la lista completa), per tutta la durata del Festival del Torrone, numerosi produttori di mostarda saranno presenti con il proprio stand. Tutto il programma su https://www.festivaldellamostarda.com/

