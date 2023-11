Non c’è pace per i pendolari cremonesi, che per l’ennesima volta si sono trovati a piedi: nella mattina di giovedì un guasto all’infrastruttura ferroviaria in zona Cremona ha infatti mandato in tilt la circolazione di tutti i treni, impossibilitati a partire a tempo indeterminato, con conseguenti criticità su tutte le linee che transitano dalla stazione cittadina. Si stanno quindi accumulando ritardi e cancellazioni, in attesa che i tecnici preposti intervengano per ripristinare la situazione. Tra i convogli coinvolti, quelli della mattina tra Milano e Mantova, che portano i pendolari al lavoro nel capoluogo o nelle aree vicine, ma anche quelli che portano verso il mantovano, tutti i treni per il Bresciano, nonché quelli sulla Cremona-Treviglio, ma anche quelli in arrivo a Cremona carichi di studenti delle scuole superiori. lb

