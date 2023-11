Maini “Sixt innovativa anche nel mercato delle risorse umane”

MILANO (ITALPRESS) – “SIXT non è innovativa solamente nel mercato dell’autonoleggio, ma anche e soprattutto nel mercato delle risorse umane. In particolare, attraverso la nascita della SIXT University, abbiamo creato un prodotto totalmente innovativo, nuovo sul mercato, che permette agli studenti di formarsi in maniera estremamente gratuita e di poter rivendere questa loro esperienza all’estero, in una delle località da loro scelte”. Lo dice Massimiliano Maini, Vice President & Managing Director di Sixt Italia. Una nuova indagine condotta da SIXT, provider internazionale di servizi di mobilità premium, in collaborazione con un pool di specialisti in scienze politiche e sociali dell’Università di Pavia, guidati dal Professor Flavio Antonio Ceravolo, Direttore del Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione Digitale, traccia un quadro dei comportamenti di mobilità degli italiani di oggi e per il futuro.

