Prodotti non sicuri, la Gdf sequestra mille cosmetici a Lucca

LUCCA (ITALPRESS) – I militari del Comando Provinciale di Lucca hanno eseguito una serie di controlli nei confronti di vari esercizi commerciali della lucchesia, all’esito dei quali sono stati trovati e sottoposti a sequestro oltre mille prodotti non sicuri, tra cosmetici, accessori per il bagno e bombolette spray. Tali controlli, preventivamente pianificati in relazione alle informazioni raccolte nel corso del controllo economico del territorio spiega in una nota la Gdf, “hanno permesso di individuare 2 operatori al dettaglio presenti nella città di Lucca dediti alla vendita di prodotti senza i previsti standard di sicurezza per il consumatore”.

(col3/gtr)

© Riproduzione riservata