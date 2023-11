Parrocchie cremonesi nel mirino dei ladri nelle ultime settimane. L’ultima ad essere colpita è stata quella di Cristo Re, dove ignoti malviventi si sono introdotti nella notte tra il 6 e il 7 novembre, forzando la porta d’ingresso al bar dell’oratorio e svuotando il registratore di cassa, che conteneva 30 euro. Ad accorgersene, la mattina dopo, è stato il parroco, al momento di aprire l’oratorio. Il sacerdote ha quindi sporto denuncia, e consegnato ai Carabinieri le immagini delle riprese effettuate dalle videocamere presenti in oratorio, con le quali si cercherà di dare un nome e un volto ai malfattori.

Ma si tratta solo dell’ultimo di una lunga serie: la sera prima è toccato all’oratorio di San Sebastiano, sebbene in quell’occasione il tentativo di forzatura della porta non è andato a buon segno, e i ladri si sono dovuti allontanare a mani vuote.

Meno fortunata è stata la parrocchia della Beata Vergine di Caravaggio, che verso la fine della scorsa settimana è stata colpita per la terza volta consecutiva in meno di un mese: in quell’occasione gli ignoti ladri si sono introdotti nel locale bar sottraendo un telefonino, peraltro non funzionante, che veniva utilizzato solo per i pagamenti elettronici, oltre a 40 euro contenuti nella cassa e un amplificatore bluetooth portatile. La stessa parrocchia a inizio ottobre era stata presa di mira, quando ignoti avevano sfondato il vetro di una finestra utilizzando la statua della Madonna.

Insomma, sembrerebbe che in azione vi sia una vera e propria banda dedita ai furti negli oratori, tanto che ormai nell’ambiente serpeggia una certa preoccupazione, e c’è chi valuta se sia il caso di rinforzare le misure di sicurezza.

Laura Bosio

