Mercoledì 22 novembre 2023, dalle ore 15 alle ore 17, si terrà il webinar gratuito dal titolo “Transizione energetica, comunità energetiche rinnovabili e sostenibilità”, organizzato dalle Camere di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia in collaborazione con Dintec.

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer) possono rappresentare una possibile soluzione per migliorare l’efficienza e il risparmio energetico. L’intervento vuole costituire un momento di approfondimento sui concetti chiave dell’efficienza e del risparmio energetico, esaminando le strategie pratiche e le soluzioni innovative per ridurre i consumi energetici, con riferimento anche ai nuovi strumenti, alle figure professionali e agli incentivi disponibili.

L’obiettivo di questo incontro è quello di approfondire il tema della transizione energetica, evidenziando quanto sia importante per la sostenibilità, e di analizzare i prossimi passi che imprese, comunità locali e cittadini possono compiere per migliorare le proprie attività/servizi ed essere più efficaci ed efficienti.

Il percorso sulla transizione energetica si articola in 4 webinar gratuiti, con lo scopo di informare imprese, associazioni e pubbliche amministrazioni sulle opportunità che derivano dall’avvio di un percorso di Transizione energetica, con un focus sui temi dell’efficientamento e risparmio energetico e dei contributi per la transizione green.

Durante il webinar verrà messo a disposizione un form per indicare i quesiti che le imprese partecipanti potranno approfondire con esperti in un desk di approfondimento online che si terrà, previa iscrizione, giovedì 30 novembre 2023. L’ultimo webinar del ciclo “La Transizione Energetica”, dal titolo “I Contributi per la Transizione Green”, si terrà giovedì 25 gennaio alle ore 15. Per maggiori informazioni e iscrizioni: www.cciaa.cremona.it; innovazione@cr.camcom.it. Pagina Facebook e Linkedin della Camera di Commercio di Cremona.

