EQUtv racconta in diretta la 125^ edizione di Fieracavalli

VERONA (ITALPRESS) – EQUtv, l’emittente televisiva del Masaf, sarà presente alla 125^ edizione di Fieracavalli presso il Padiglione 2 di Veronafiere per tutta la durata della manifestazione, fino al 12 novembre. Per l’occasione è stato allestito uno studio televisivo che accoglierà non solo collegamenti e dirette tv, ma anche i numerosi ospiti che saranno presenti a Verona per partecipare all’evento espositivo leader del panorama equestre internazionale.

