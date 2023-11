Meloni “Stato non sia ostacolo ma alleato per chi vuole produrre”

ROMA (ITALPRESS) – “Lo Stato non deve essere un ostacolo per chi ogni giorno si rimbocca le

maniche, ma un alleato per chi vuole produrre e investire”. Così la premier, Giorgia Meloni, in un videomessaggio all’Assemblea congiunta di Confindustria Bergamo e Brescia

mgg/gtr

(Fonte video: Palazzo Chigi)

