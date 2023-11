ROMA (ITALPRESS) – Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni sono stati a “Lucca Comics and Games”, la fiera internazionale dedicata ai fumetti, all’animazione, ai videogiochi e molto altro. In questa occasione hanno avuto modo di intervistare Himorta, una delle cosplayer più famose in Europa e HontasG che è tra le gamer più seguite in Italia.

