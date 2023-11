Inaugurata con successo lo scorso giovedì 9 novembre la mostra di scultura dell’artista non vedente Felice Tagliaferri, dal titolo Vedere con le dita il senso della vita, allestita presso l’Aula Didattica del Museo di Storia Naturale, in via Ugolani Dati, 4, a Cremona. Ora appuntamento a domenica 12 novembre, ore 11, stessa sede, per la presentazione del libro “Il giro del mondo come non lo avete mai visto” di e con Alessandro Bordini, autore veronese non vedente, intervistato da Claudio Ardigò. La mostra rimane visitabile fino al 9 dicembre prossimo, nei seguenti giorni e orari: martedì, venerdì, sabato e domenica dalle 9 alle 14, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 16.

L’intervento della Presidente dell’Unione Ciechi e Ipovedenti di Cremona, Flavia Tozzi, ha introdotto l’inaugurazione, con i ringraziamenti verso il Comune di Cremona, che ha contribuito con il bando Cultura Bene Comune 2023, e verso i partner: Società Operaia di Mutuo Soccorso di Torre de’ Picenardi, Csv Lombardia Sud, Cremona Musei, Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona, Istituto di Istruzione Superiore Antonio Stradivari di Cremona.

Presenti anche l’Assessore alle Politiche Sociali e della Fragilità, Rosita Viola, e l’Assessore alla Cultura del Comune di Cremona, Luca Burgazzi, il quale si è congratulato con il Museo di Storia Naturale “per il lavoro di coinvolgimento delle scuole fat-to negli anni” e con l’organizzazione della mostra “per stimolare città e istituzioni a un’accessibilità sempre più diffusa dei luoghi della cultura, sulla scia di un lavoro già in corso per raggiungere e superare ogni limite”.

Per la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Torre de’ Picenardi, l’intervento di Marcello Volpi, “felice di aver avviato una nuova collaborazione con Uici su temi così at-tuali e importanti e di aver contribuito alla proposta culturale offerta nell’ambito del Festival dei Diritti 2023”, contenitore di molte iniziative tra cui la mostra di Tagliaferri.

Giorgio Reali, consigliere del Csv Lombardia Sud, ha ricordato l’importanza di proporre temi sociali, come quello dell’inclusione, attraverso proposte espressive che possano intercettare con nuovi linguaggi l’attenzione dei cittadini, mentre Elisa Cambiati dell’Ufficio Scolastico Territoriale ha sottolineato il valore educativo di questa esperienza che coinvolgerà alcuni studenti nel ruolo di accompagnatori dei visitatori.

Infine, al vernissage erano presenti lo storico e critico d’arte, Claudio Roghi, e lo stesso autore, Felice Tagliaferri, il quale ha invitato i partecipanti a fruire delle opere anche attraverso il tatto, “un senso tanto ampio e completo, perché esteso su tutto il nostro corpo, quanto poco addestrato”.

