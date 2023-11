Bankitalia, Magarelli “Crescita contenuta per la Ferrari pugliese”

BARI (ITALPRESS) “Se posso usare una metafora questa piccola Ferrari pugliese sta rallentando. Non si è fermata, non è in panne, forse basterebbe aggiungere un po’ di energia buona nel motore per farla posizionare in modo più competitivo e adeguato. Ci sono molti dati positivi, per esempio il turismo, che ha avuto una performance molto importante e soprattutto un ritorno della componente degli stranieri. Bene anche le industrie, che presentano bilanci positivi dal punto di vista reddituale, e le pubbliche amministrazioni. Di contro abbiamo la situazione delle esportazioni (per la verità mai state molto importanti) che hanno visto un calo importante e quella delle costruzioni, il cui rallentamento è dovuto sia alla situazione congiunturale, sia alla riduzione dei benefici fiscali”. Lo affermato il direttore della sede di Bari di Bankitalia Sergio Magarelli, presentando il documento “L’economia della Puglia”.

